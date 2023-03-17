سلوم حداد يكشف عن الإنتاج الضخم لمسلسل "العربجي": لقد أبكيناهم

سلوم حداد يكشف عن الإنتاج الضخم لمسلسل "العربجي": لقد أبكيناهم

تحدّث الممثل السوري سلوم حداد عن مسلسل "العربجي" في مقابلة مع الناقد الفني أمين حمادة عبر قناة الشركة المنتجة "غولدن لاين" على يوتيوب.

وأشار الممثل سلوم حداد إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة من قبل الإنتاج لوضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة نجاح العمل، ممازحاً: "لقد أبكيناهم".

وأمل سلوم حداد بأن تكون هذه التجربة المختلفة من وجهة نظره نموذجاً يقتدي به الآخرون، وأن يكتب لها النجاح.