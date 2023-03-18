الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"

فنّ
2023-03-18 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: &quot;حياتي تدمرت أقسم بالله&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"

ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"

كشف البلوغر ريان جيلر عن تعرّضه للسحر من قبل أحد أصدقائه، مُعلناً اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي.
 
في التفاصيل، فقد صرّح ريام جيلر: "أنا مسحور واللي سوّى لي السحر كان صديقي.. والله إن بعمري ما أذيته وكنت أسمع إنه يتعامل بالشعوذة لكن كنت أفكر أن الموضوع مزح وضحك لا اكثر".
 
وأردف ريان جيلر قائلاً: "انصدمت بعد فترة أنه مسوي لي عمل واللي وصل لي الأخبار مصادر موثوقة مقربة منه وانا والله فعلاً تأكدت إنه ساحر. حسبي الله ونعم الوكيل وإذا صار فيني شي هو السبب. حياتي تدمرت أقسم بالله".

آخر الأخبار

فنّ

ريان جيلر

السحر

ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:14

ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً

LBCI
فنّ
06:47

كارول سماحة تغني لأطفال مركز السرطان في الكويت.. رسالة أمل وفرح وحب!

LBCI
فنّ
06:43

مازن معضم عن سعر صرف الدولار: "ليه عم تعذب حالك وتنزل شوي؟"

LBCI
فنّ
06:35

جو القارح يفاجئ المتابعين بصورته مع ابنه: "علّموهم يحبّوا لبنان"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-03-14

تسعيرة جديدة لربطة الخبز

LBCI
صحف اليوم
01:30

باريس تستوضح فرنجية حول مقاربته لإنقاذ لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
أمن وقضاء
2023-03-13

تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهوية تعرض لحادث صدم في محلة الرملة البيضاء

LBCI
أخبار لبنان
13:00

خطاب الكراهية أخطر مما تتصورون... شحرور: قد يكون بمثابة call to action للعنف

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:45

مخزومي دعا السياسيين من دار الفتوى إلى التعاون لإيجاد الحل

LBCI
أخبار لبنان
08:02

بوشكيان: لبنان لا ينقصه طاقات بشرية

LBCI
أخبار لبنان
07:55

خضر أكد للـLBCI رفضه لمشاريع البنى التحتية في مخيمات النزوح السوري

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

بين الامارات وايران العلاقات تسير على قدم وساق!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

مستحقات الاطباء خسرت قيمتها ولا تزال محتجزة بين وزارتي الصحة والمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

جولة الوفد الاوروبي الثانية انتهت فهل يواجه سلامة القضاء الفرنسي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

توتال حسمت خيار منصة الحفر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مواجهاتٌ نارية في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:10

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

توتال حسمت خيار منصة الحفر

LBCI
حال الطقس
02:59

منخفض جوي بانتظار لبنان... اليكم طقس الأيام المقبلة

LBCI
خبر عاجل
06:31

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى خلوة روحية وصلاة في 5 نيسان في حريصا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

قبرص مستاءة وميقاتي يزورها الثلثاء

LBCI
صحف اليوم
01:17

وقائع اتصالات فرنسا مع أميركا والسعودية: التهديد بالعقوبات يثمر رئاسياً... (الأخبار)

LBCI
منوعات
07:30

بسبب خلافات عائلية... قتل زوجته بأفظع الطرق!

LBCI
صحف اليوم
01:24

"توتال" تتحرك وتوقعات إيجابية حول الكهرباء.. (الأخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة