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ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"
فنّ
2023-03-18 | 07:18
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ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"
ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"
كشف البلوغر ريان جيلر عن تعرّضه للسحر من قبل أحد أصدقائه، مُعلناً اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي.
في التفاصيل، فقد صرّح ريام جيلر: "أنا مسحور واللي سوّى لي السحر كان صديقي.. والله إن بعمري ما أذيته وكنت أسمع إنه يتعامل بالشعوذة لكن كنت أفكر أن الموضوع مزح وضحك لا اكثر".
وأردف ريان جيلر قائلاً: "انصدمت بعد فترة أنه مسوي لي عمل واللي وصل لي الأخبار مصادر موثوقة مقربة منه وانا والله فعلاً تأكدت إنه ساحر. حسبي الله ونعم الوكيل وإذا صار فيني شي هو السبب. حياتي تدمرت أقسم بالله".
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