الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو: "العمر كلّو يا قلبي" (فيديو)

فنّ
2023-03-19 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو: &quot;العمر كلّو يا قلبي&quot; (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو: "العمر كلّو يا قلبي" (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو الخامس، بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء.

وعلّقت الممثلة والمغنية على مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بالقول: "العمر كله يا قلبي الله يحمي ولادنا ويعطيهن ايام حلوة يا رب".

وظهر كريستيانو رحمة مرتدياً زيّ الرجل العنكبوت أو "سبايدر مان" مع والديه سيرين عبد النور وفريد رحمة وشقيقته تاليا أمام قالب الحلوى، الّذي صُمم على أيضاً على شكل الشخصية الخيالية الخارقة.

آخر الأخبار

فنّ

سيرين عبد النور

احتفال

عيد ميلاد

ابنها

كريستيانو رحمة

فريد رحمة

تاليا رحمة

رجل العنكبوت.

ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-02-22

نانسي عجرم تفاجئ سيرين عبد النور في عيد ميلادها... فماذا غرّدت لها؟

LBCI
فنّ
2023-03-13

هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها... مفاجآت مُبهجة ولحظات لا تُنسى (صور)

LBCI
منوعات
2023-03-08

توأم شهد أبكر ولادة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الأول

LBCI
فنّ
2023-03-07

سيف نبيل يحتفل بعيد ميلاده.. وسيرين عبدالنور تطالبه بالزواج (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-03-18

ريان جيلر يكشف تعرّضه للسحر: "حياتي تدمرت أقسم بالله"

LBCI
فنّ
2023-03-18

ابنا أصالة نصري مع طارق العريان ونيكول سعفان في أوّل ظهور لهم معاً

LBCI
فنّ
2023-03-18

كارول سماحة تغني لأطفال مركز السرطان في الكويت.. رسالة أمل وفرح وحب!

LBCI
فنّ
2023-03-18

مازن معضم عن سعر صرف الدولار: "ليه عم تعذب حالك وتنزل شوي؟"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2022-12-22

جوزيف ديب يروي معاناته في السجون السورية في "أحمر بالخط العريض"... هل تصالح مع والدته بعد سنوات من الخصام؟

LBCI
منوعات
2023-03-14

إطلاق أول طوابع تحمل صورة الملك تشارلز

LBCI
عالم الطبخ
2023-03-10

الفشار بالكمون والحامض... هل جربتم هذه الوصفة من قبل؟

LBCI
فنّ
2023-01-09

حسين الجسمي ينشر الصورة الأولى من حفل زفافه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

عملية خطف وسرقة هوليودية في برمانا... فريال نعيمة تروي للـLBCI كيف خرجت من صندوق السيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

إذا كنت تعاني من أمراض مستعصية أو مزمنة.. اليك كيفية الحصول على دوائك

LBCI
أخبار لبنان
14:42

المغني الفرنسي el chato يبث اجواء الفرح في زمن الازمات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

بين الوطني الحر وحزب الله... حذرٌ على خط حارة حريك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

الموروث الإماراتي تجسّد في أمسية كلاسيكية راقية عنوانها "ابنة صياد اللؤلؤ"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

دعوة الراعي للنواب المسيحيين.. من سيشارك؟ وهل ستكون مدخلاً لحلحلة مسيحية في الشأن الرئاسي؟

LBCI
امن وقضاء
14:35

الأمن أمانة: الامن الداخلي على أهبة الاستعداد لحماية المواطنين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

صحيفة "لوموند" الفرنسية تفتح النار على حاكم مصرف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

طباعة الليرة شغالة... فهل من امل باسترداد الودائع بالدولار؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
18:10

هل هذه هي ورقة المليون ليرة لبنانية؟

LBCI
حال الطقس
02:05

منخفض جوي يؤثر على لبنان... الى متى يستمر؟

LBCI
أمن وقضاء
16:07

إطلاق نار باتجاه أحد الصرافين وسرقته

LBCI
أمن وقضاء
15:51

ماذا جرى في بلدة تفاحتا الجنوبية؟

LBCI
أمن وقضاء
03:42

قوى الأمن توضح حقيقة ما حصل في بلدة تفاحتا - النبطية

LBCI
أخبار لبنان
16:17

تفاصيل الاجتماع الفرنسي - السعودي... والعين على التطورات المقبلة

LBCI
اسرار
01:38

أسرار الصحف 19-3-2023

LBCI
أخبار دولية
06:08

بشار الأسد يصل الى الإمارات...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة