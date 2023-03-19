سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها كريستيانو: "العمر كلّو يا قلبي" (فيديو)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو الخامس، بحضور العائلة وعدد من الأصدقاء.

وعلّقت الممثلة والمغنية على مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام بالقول: "العمر كله يا قلبي الله يحمي ولادنا ويعطيهن ايام حلوة يا رب".

وظهر كريستيانو رحمة مرتدياً زيّ الرجل العنكبوت أو "سبايدر مان" مع والديه سيرين عبد النور وفريد رحمة وشقيقته تاليا أمام قالب الحلوى، الّذي صُمم على أيضاً على شكل الشخصية الخيالية الخارقة.