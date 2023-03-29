مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟

مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟

غرّدت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلةً "فيه أشخاص من دون ما نحسّ بيستنزفوا طاقتنا، بيحسّسونا بالمضايقة أحيانًا وبيغلطوا معنا أحيان أخرى. ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فرص لأنو في عِشرة ولأن بدنا نتفهّم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو".

وأضافت مايا دياب في تغريدةٍ ثانية "بس بتوصل لمحل بغلطة معينة بتاخد القرار المناسب وهو الابتعاد وعدم العودة نهائياً لأنو قررت انو تشتري راحتك وسلامك الداخلي وتشتري محيطك وتشتري شو انت عبالك تكون بالحياة. هيدي هي الحياة اذا ما قدرتوا توصلوا لنقطة الإختيار والقرار بيكون بعد بدكن كتير للحياة".

في أشخاص من دون ما نحس بيستنزفوا طاقتنا بحسّسونا بالمضايقة أحيانًا وبيغلطوا معنا أحيان أخرى ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فُرصّ لأنو في عشرة ولأن بدنا نتفهم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو .. (١) — Maya Diab (@mayadiab) March 27, 2023