مايا دياب: " بتوصل لمحل بتقرّر الابتعاد"... فماذا قصدت؟

في أشخاص من دون ما نحس بيستنزفوا طاقتنا بحسّسونا بالمضايقة أحيانًا وبيغلطوا معنا أحيان أخرى ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فُرصّ لأنو في عشرة ولأن بدنا نتفهم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو .. (١)
— Maya Diab (@mayadiab) March 27, 2023
في أشخاص من دون ما نحس بيستنزفوا طاقتنا بحسّسونا بالمضايقة أحيانًا وبيغلطوا معنا أحيان أخرى ونحنا منمرّق لأنو بالنا طويل ومنعطي فُرصّ لأنو في عشرة ولأن بدنا نتفهم هيدا الشخص وشخصيتو وأطباعو .. (١)
بس بتوصل لمحل بغلطة معينة بتاخد القرار المناسب وهو الابتعاد وعدم العودة نهائيا لانو قررت انو تشتري راحتك وسلامك الداخلي وتشتري محيطك وتشتري شو انت عبالك تكون بالحياة.. هيدي هي الحياة اذا ما قدرتوا توصلوا لنقطة الإختيار والقرار بكون بعد بدكن كتير للحياة.. (٢)
— Maya Diab (@mayadiab) March 27, 2023
بس بتوصل لمحل بغلطة معينة بتاخد القرار المناسب وهو الابتعاد وعدم العودة نهائيا لانو قررت انو تشتري راحتك وسلامك الداخلي وتشتري محيطك وتشتري شو انت عبالك تكون بالحياة.. هيدي هي الحياة اذا ما قدرتوا توصلوا لنقطة الإختيار والقرار بكون بعد بدكن كتير للحياة.. (٢)