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وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان

فنّ
2023-04-07 | 04:34
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وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان
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وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان

وفاة شيرين الطحان بعد صراع طويل مع مرض السرطان

بعد صراعٍ طويل مع مرض السرطان، توفيت الممثلة والإعلاميّة المصريّة شيرين الطحان في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
 
وأعلنت نقابة المهن التمثيليّة في مصر أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الجمعة في مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة.
 
يُذكر أن آخر ظهور للراحلة شيرين الطحان كان قبل 6 سنوت في مسلسل "رمضان كريم" الذي عُرض عام 2017.

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