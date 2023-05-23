جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل

جوزيف عطية في المستشفى بعد تعرّضه لحادث... إليكم التفاصيل

خلال الاحتفال بعيد ميلاده، إجتمع الفنان اللبناني جوزيف عطية مع أصدقائه المقرّبين على متن يخت في وسط البحر.

وبعدما شارك الفنان جوزيف عطية متابعيها بفيديوهات وهو يقود الـ Jet Ski عبر خاصيّة القصص القصيرة، تبيّن لاحقاً أنّه تعرّض لحادث نُقل على اثره الى المستشفى لمعالجة قدمه.

ونشر جوزيف عطية صورةً لقدمه المصابة، وسأل المتابعين "ماذا يمكنني أن أفعل لتخفيف الألم؟".