سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)

سيينا ابنة هيلدا خليفة تلفت الأنظار بجمالها (صورة)

عاد اسم الاعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة الى التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهذه المرّة بسبب ابنتها سيينا.

في التفاصيل، شاركت الاعلاميّة هيلدا خليفة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة لابنتها عبر خاصيّة القصص القصيرة، وأرفقتها بعبارة "غداء يوم الأحد معها".

وبعد مرور ساعات على نشر هذه الستوري، انتشرت صورة سيينا ابنة هيلدا خليفة بكثافة على منصّات التواصل الإجتماعي، ولفتت الأنظار بجمالها.