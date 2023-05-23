خلال مؤتمر "WOFL" في الأردن... وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء نجار تكرّم المنتج صادق الصبّاح!

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الأكرم الدكتور بشر الخصاونة تم افتتاح فعاليات مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" "WOFL" في نسخته السادسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- الأردن الذي تنظمه مؤسسة مي شدياق MCF ، في العاصمة عمّان.وقد ضم المؤتمر حضوراً لافتاً من الشخصيات البارزة في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والفنية والاقتصادية والتقنيات الحديثة، بهدف تمكين النساء وتشجيعهن في سَعْيِهنَّ نحو تحقيق نتائج مُستدامة تخدُم الصالح العام والمجتمع في مختلفِ القطاعات.وقد تم تسليم رئيس مجلس إدارة شركة الصبّاح إخوان المنتج صادق الصبّاح درعاً تكريمياً قبل بدء جلستِه الحوارية من قبل وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء نجار، والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الأردن سعادة السفير يوسف راجي، والدكتورة مي شدياق.الصبّاح في كلمته تحدث عن تاريخ شركة الصبّاح التي ناصرت ودعمت المرأة في أعمالها على مدار ثلاثة عقود، شاكراً احتضان الأردن لهذا الحدث الثقافي في تمكين المرأة العربية.كما ختمت الفعاليات بجلسة نقاشية بعنوان "تمكين المرأة في المجتمعات العربية من خلال إنتاج المسلسلات والأفلام" شارك فيها المنتج صادق الصبّاح والممثلة المصرية إلهام شاهين والمخرج السوري سامر البرقاوي والممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا.