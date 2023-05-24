نتفليكس تعيّن أرنولد شوارزنيغر في منصب مهم باستوديوهاتها

أعلنت شركة نتفليكس العالمية أن الممثل آرنولد شوارزنيغر تولى منصب الرئيس التنفيذي في استوديواتها.ونشرت "نتفليكس" فيديو عبر حسابها على يوتيوب، وكشفت أن شوارزنيغر بدأ صفحة جديدة في حياته المهنية، معتبرةً في بيانها الرسمي أنه الأجدر بالمنصب بعد تنقله بين الرياضة والفن والسياسة.وأملت الشركة في الفيديو الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة أن تشهد بفضل هذا التعاون انطلاقة جديدة لتقديم أفضل المسلسلات والأفلام والوثائقيات.