خلافات بسمة بوسيل وتامر حسني الى العلن... هل تسبّبت "هالة" بطلاقهما؟!

خلافات بسمة بوسيل وتامر حسني الى العلن... هل تسبّبت "هالة" بطلاقهما؟!

رغم الرسائل الراقية الّتي دوّنها الثنائي للإعلان عن انفصالهما، يبدو أن خلافات النجم المصري تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل بدأت بالخروج الى العلن.

في التفاصيل، نشر الفنان تامر حسني نشر تامر حسني مقطع فيديو من زفاف مديرة أعماله هالة عمر، وعلّق بأن هذه العروس قد تعرّف عليها حينما كانت في الـ14 من عمرها.

لكن المفاجأة كانت بأن بسمة بوسيل قد نشرت فيديو الزفاف، وأرفقته بعبارة "حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة". وتابعت بسمة في "ستوري" أخرى قائلةً "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك.. بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك.. وهدم حياة أولادك".

وهكذا أصبحت هالة عمر في الساعات الماضية مُتّهمة بأنها من أفسدت زواج الفنان المصري وبسمة بوسيل برأي روّاد الانترنت.