كاظم الساهر يرفض المقابلات ومصير البومه مجهول... فهل قرّر الإبتعاد؟

كاظم الساهر يرفض المقابلات ومصير البومه مجهول... فهل قرّر الإبتعاد؟

تحت عنوان " كاظم الساهر يقرّر الإبتعاد"، نشر موقع " نواعم " معلومات عن الفنان العراقي كاظم الساهر الّذي يرفض معظم المقابلات التي تُطرح عليه حتى بات غائباً عن الإعلام والمقابلات منذ فترة.

أمّا مصير ألبوم كاظم الساهر فما زال مجهولاً أيضاً، ولم يُعرف حتى اليوم الموعد الخاص بإصدار الفنان العراقي كاظم الساهر لأي جديد غنائي.