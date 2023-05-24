حذف أغنية "أنا دمّي فلسطيني" لمحمد عساف... ويعقوب شاهين يعلّق

حذف أغنية "أنا دمّي فلسطيني" لمحمد عساف... ويعقوب شاهين يعلّق

علّق الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين على حادثة حذف أغنية "أنا دمّي فلسطيني" بصوت زميله محمد عساف عن أحد التطبيقات الموسيقيّة الرقميّة.

"هلقد أغنية ممكن تضايق عالم؟" يتساءل الفنان يعقوب شاهين في حديث لموقع فوشيا. ويتابع "هلقد في محاولات لإخفاء الهويّة؟ اللي عم نتعرّض له صعب كتير".

وأردف يعقوب شاهين قائلاً "فلسطين لا تقتصر على أغنية، بل إن عشقها يولد بالجينات، ومهما ألغيت أغنيات، نحن نحب فلسطين... ولمحمد عساف أقول: "كُن مرتاحاً ومطّمئناً لأنّك أوجعتهم".