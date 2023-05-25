تينا تيرنر... صوت هدار في أوساط الروك!

أشعلت تينا تيرنر بصوتها القوي وحضورها الزاخر حيوية المسارح، وتركت بصمة كبيرة في موسيقى الروك في القرن الـ20، وأصدرت على مدى 5 عقود أغانٍ ضاربة، أولاً مع زوجها آيك تيرنر ومن ثم خلال مسيرة منفردة حققت خلالها نجاحاً باهراً.واحتلت المغنية الفائزة بـ8 جوائز غرامي، التي توفيت عن 83 عامًا، المسارح اعتبارًا من ستينيات القرن الماضي، واستقطبت جيلاً جديداً من المعجبين في عودة مظفرة بعدما أفلتت من زواج تعرضت فيه للتعنيف.هجرها أهلها فخرجت من حقول القطن في ولاية تينيسي الأميركية لتصبح "ملكة الروك أند رول" المليئة شغفاً، والتي تفيد رواية في أوساط الموسيقى أنها علّمت مغني فرقة "رولينغ ستونز" ميك جاغر كيفية الرقص.وبعدما استحالت ظاهرة عالمية، عاشت المغنية صاحبة أغان مثل "ذا بيست" و"ناتبوش سيتي ليميتس"، سنوات حياتها الأخيرة في سويسرا مع زوجها الثاني إيروين باخ، وهو مسؤول كبير سابق في شركة انتاج موسيقي تزوجته العام 2013 بعد علاقة استمرت 3 عقود.وشهدت بداية مسيرتها عندما كانت تغني خصوصًا موسيقى السول وأر أند بي، تغيرات وتقلبات كثيرة. وهي أقرت أنها حاولت الإنتحار في ذروة تعنيف زوجها لها جسدياً ومعنوياً.وروت في مذكراتها "ماي لاف ستوري" في 2018 "كان يلكمني على أنفي مراراً وتكراراً إلى حد كنت اشعر بطعم الدم ينزل في حلقي عندما أغني".وهربت تينا تيرنر من زوجها عام 1976، واجتازت راكضة طريقاً سريعاً للفرار خلال جولة موسيقية. وأنجزت معاملات طلاقها في العام 1978 ولم تحمل معها سوى اسمها الفني.إلاّ ان الحلم بالتحول إلى نجمة روك لازمها.وبعد أربع سنوات على ذلك، سجّلت رقماً قياسياً مع أكبر عدد حضور دفع ثمن بطاقة لحفلة يقيمها فنان منفرد، خلال عرض لها في ريو دي جانيرو، مع مشاركة 180 ألف شخص.وبصفتها امرأة سوداء، اختارت الروك على موسيقى دو-ووب الخمسينيات وموتاون الستينيات، وأعادت كتابة قواعد هذا النوع الموسيقي للنساء.وقالت مغنية الراب ليزو إن تيرنر "جسّدت الحلم لكونها امرأة سوداء احتلت خشبة المسرح بمفردها".وباعت تيرنر أكثر من مئة مليون نسخة من ألبوماتها حول العالم بحسب مجلة "بيلبورد"، ومهدت الطريق أمام مغنيات جريئات من أمثال جانيت جاكسون ومادونا وبيونسيه.