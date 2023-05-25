ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)

غزت مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني، في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها الموثّق على تطبيق إنستغرام.

وظهرت الفنانة ماريتا الحلاني وهي ترتدي فستاناً باللون الزهري وتمسك باقة من الورود بيدها، وقد تمّ التقاط هذه الصور من حفل توديع العزوبيّة الخاص بها، وكُتب على صورة "ودّعي لقب آنسة".