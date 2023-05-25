الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
27
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
فنّ
2023-05-25 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
غزت مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنانة اللبنانيّة الشابة ماريتا الحلاني، في أحدث منشورٍ لها عبر حسابها الموثّق على تطبيق إنستغرام.
وظهرت الفنانة ماريتا الحلاني وهي ترتدي فستاناً باللون الزهري وتمسك باقة من الورود بيدها، وقد تمّ التقاط هذه الصور من حفل توديع العزوبيّة الخاص بها، وكُتب على صورة "ودّعي لقب آنسة".
View this post on Instagram
A post shared by MARITTA (@maritta)
آخر الأخبار
فنّ
ماريتا الحلاني
صور
التالي
محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)
دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:55
دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!
فنّ
04:55
دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!
0
امن وقضاء
2023-05-24
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
امن وقضاء
2023-05-24
مداهمة منزل وضبط أسلحة وقذائف صاروخية في هذه المنطقة (صور)
0
فنّ
2023-05-24
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
فنّ
2023-05-24
نادين نجيم تحبس الأنفاس في مهرجان "كان" السينمائي... شاهدوا إطلالتها الساحرة (صور)
0
منوعات
2023-05-23
الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"
منوعات
2023-05-23
الملكة رانيا تنشر صوراً من حفل حنّاء عروس ابنها الأمير الحسين: "اليوم بنفرح بأحلى رجوة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
08:12
في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية
فنّ
08:12
في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية
0
فنّ
07:39
باسكال مشعلاني تروّج لجديدها من داخل حوض السباحة (فيديو)
فنّ
07:39
باسكال مشعلاني تروّج لجديدها من داخل حوض السباحة (فيديو)
0
فنّ
05:59
محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)
فنّ
05:59
محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده.. قالب حلوى من الدولارات والذهب! (فيديو)
0
فنّ
04:55
دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!
فنّ
04:55
دقائق قبل حادث جوزيف عطية.. صور توثّق تهوّره!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-03-08
قرار لوزير التربية يتعلق بمستحقات المستعان بهم لتدريس التلامذة غير اللبنانيين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022 -2023
أخبار لبنان
2023-03-08
قرار لوزير التربية يتعلق بمستحقات المستعان بهم لتدريس التلامذة غير اللبنانيين عن الاشهر الثلاث الاولى من العام الدراسي 2022 -2023
0
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
0
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
0
خبر عاجل
15:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم
خبر عاجل
15:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: على سلامة أن يستقيل فورًا حرصًا على لبنان والقطاع المصرفي وصحيح ألا حكم بحقه ولكنه متّهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:40
من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
أخبار لبنان
07:40
من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
0
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
اخبار البرامج
16:11
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم استقل من التكتّل..وأُصوّت لمعوّض اذا احتاج صوتي ولن أنتخب قائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لبنان في عيون العالم…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في طرابلس.. "المجارير" تتحكم برزق الصيادين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عين المصارف المراسلة على لبنان
0
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
أخبار دولية
13:39
فعاليات معرض الكتاب في المدينة المنورة مستمرة..
0
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
امن وقضاء
13:36
في سجن رومية موسيقى وأغاني... ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سلامة في قصر العدل... محميٌّ أمنيا وقضائيا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
10:34
إليكم جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة
2
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
خبر عاجل
10:11
حاكم مصرف لبنان طلب من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان
3
فنّ
05:54
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
فنّ
05:54
ماريتا الحلاني في حفل توديع العزوبيّة.. "ودّعي لقب آنسة" (صور)
4
خبر عاجل
03:56
الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل
خبر عاجل
03:56
الأنباء الالكترونية: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب ويدعو إلى مؤتمر عام انتخابي للحزب في ٢٥ حزيران المقبل
5
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
خبر عاجل
03:25
معلومات للـLBCI: لبنان منح فترة سماح لسنة لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي وضع اسمه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عمل خطير في أنفاق وسط بيروت
7
خبر عاجل
14:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار
خبر عاجل
14:49
بو صعب لـ حوار المرحلة: لم أستقل من تكتل لبنان القوي وكل الكتل تستقبلني لأنني لا آخذ طرفاً والذي أقوم به كنائب رئيس مجلس نواب هو التواصل مع الجميع لمدّ جسور وإيجاد قواسم مشتركة لأن لا بديل عن الحوار
8
خبر عاجل
15:29
بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية
خبر عاجل
15:29
بو صعب لـ حوار المرحلة: اسم قائد الجيش هو الأكثر صعوبة للوصول إلى سُدّة الرئاسة ومن المستحيل أن انتخبه رئيسا للجمهورية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More