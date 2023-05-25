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في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية

فنّ
2023-05-25 | 08:12
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في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية
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في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية

في مهرجان كان السينمائي... سوق الأفلام يحقّق نسبة مشاركة قياسية

حقّق سوق الأفلام، وهو المنصة التجارية لمهرجان كان السينمائي، "مشاركة قياسية" هذا العام مع حضور أكثر من 14 ألف مهني معتمد.

وكان الحدث الذي أسس في العام 1959 ليكون بمثابة ملتقى للمنتجين والموزعين والمصدرين والمستوردين، افتُتح الثلاثاء الماضي تزامناً مع إنطلاق مهرجان كان واختُتم الأربعاء.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال المدير المفوض للسوق غيّوم اسميول إن "السوق حطّم رقماً قياسياً هذا العام لناحية الحضور، إذ سُجّل مجيء أكثر من 14 ألف مهني مُعتمد من أكثر من 120 دولة، محطّماً بذلك الرقم القياسي الأسبق البالغ 12500 شخص للعام 2019".

وأضاف: "تجاوزنا الأرقام التي كانت تُسجّل قبل جائحة كوفيد-19، وهذا مؤشر ممتاز".

وكان السوق استقبل في العام الفائت حوالى 12 ألف مهني.

وأشار اسميول إلى انّ هذه الزيادة في عدد الحضور تعود إلى "ارتفاع في عدد المهنيين الذي أتوا من آسيا وإفريقيا"، لافتاً إلى "عودة مهنيين من دول كالمغرب وجنوب إفريقيا"، في حين أن الهند التي كانت ضيف شرف في العام الفائت، "عززت مشاركتها بشكل أكبر".

وكانت إسبانيا ضيف الشرف هذا العام مع حضور أكثر من 500 مهني منها، واستفادت تالياً "من ظهور كبير بفضل سلسلة من العروض التقديمية المميزة للأعمال أو المشاريع".

وأكّد اسميول أنّ سوق الأفلام "لا يمكنه التصدّي للتراجع الذي يشهده إنتاج الأفلام أو نسب ارتياد دور السينما" في بعض البلدان، ولكنّه، على غرار إسبانيا، "يجعل من الممكن إجتذاب أعمال مستقبلية وإيجاد فرص عمل".

ولم يعلن اسميول عن اسم الدولة التي ستكون ضيف شرف في سوق الأفلام عام 2024، مشيراً فقط إلى أنها ستكون "دولة أوروبية" أيضاً.
 

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