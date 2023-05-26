وفاة مطرب السبعينيات محمد جمال

وفاة مطرب السبعينيات محمد جمال

استيقظ لبنان والعالم العربي على خبر محزن وهو وفاة المطرب اللبناني محمد جمال بعد مسيرةٍ حافلة بالنجاحات.

ونشرت الصفحة الرسميّة للفنان محمد جمال الخبر، وكشفت أن الفنان الشهير قد توفي أثناء تواجده في أحد مستشفيات لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة.

يُذكر أن محمد جمال من مواليد عام 1934 في طرابلس، ولحّن الكثير من الأغنيات وأبرزها لصباح ونجاح سلام، وكان قد تزوّج في شبابه من الفنانة طروب.