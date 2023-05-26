هل وقع الخلاف بين أنغام وشيرين عبد الوهاب بسبب لقب "صوت مصر"؟

من هي صاحبة لقب "صوت مصر": أنغام او شيرين عبد الوهاب ؟

من هي صاحبة لقب "صوت مصر"؟ إنّه الجدل الّذي يشغل روّاد الإنترنت في الساعات الماضية وتطوّر الى خلافات إلكترونية بين جمهور النجمتين أنغام وشيرين عبد الوهاب.

وأشيع عبر منصّات التواصل الاجتماعي أن الخلاف قد وقع بين أنغام وشيرين عبد الوهاب بسبب لقب "صوت مصر"، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟

وفي هذا الإطار، خرج السيد إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن صمته وأوضح قائلاً: "هام لكلّ جمهور شيرين وأنغام، شايف بقالي كذا يوم كلام كتير رايح جاي في قصة الألقاب ومين صوت مصر ومعركة كلامية داخلة في منطقة مش لطيفة خالص. أنا الحمدلله على علاقة قوية بالنجمتين بقالي أكتر من 15 سنة، وكلّ الوسط يعرف ده كويس جداً، شيرين بتحبّ أنغام وبتحترمها من زمان وأنغام طبعاً بتبادلها نفس الإحساس".