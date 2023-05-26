نجوى كرم فكّرت بالإعتزال ...

نجوى كرم فكّرت بالإعتزال ...

تحدّثت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم أنّها فكرت باعتزال الغناء أثناء جائحة كورونا، وبرّرت ذلك بالقول "تلك الفترة كانت صعبة جداً لكنّي تخطيتها بالصبر والإيمان بالله".

بالمقابل، أعربت الفنانة نجوى كرم عن سعادتها بنجاح ألبومها الجديد "كاريزما"، مُعلنةً أنّها تخطط لطرح ألبوم غنائي جديد سنوياً، وأضافت "اكتشفت إنّي مش مطربة سينغل... لو عملت أغنية منفردة بحس متل ملكة الجمال اللي بتلبس كل ملابسها الحلوة دفعة واحدة".