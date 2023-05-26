نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)

نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويلسون نجيم صورتها بثوب التخرّج واحتفلت بإنجازها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، غرّدت نادين ويلسون نجيم قائلةً " وهيك منكون رسميًا تخرجنا مع شهادة ماسترز بإدارة الأعمال من جامعة هارفارد".

وتابعت نجيم تغريدتها بالقول "على أمل إني أقدر إخدم بلدي ومجتمعي بأفضل طريقة، وهاي بتكون أكبر إنجاز إلي".