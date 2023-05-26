نادين ويلسون نجيم تحتفل بإنجازها: "تخرّجنا من جامعة هارفارد" (صورة)

و هيك منكون رسميًا تخرجنا مع شهادة ماسترز بإدارة الأعمال من جامعة #هارفارد.
على أمل إني أقدر إخدم بلدي 🇱🇧 و مجتمعي بأفضل طريقة و هاي بتكون أكبر إنجاز إلي ❤️ pic.twitter.com/t9bjgqZNIH
— Nadine Welson Njeim (@nadinewnjeim) May 25, 2023
و هيك منكون رسميًا تخرجنا مع شهادة ماسترز بإدارة الأعمال من جامعة #هارفارد.
على أمل إني أقدر إخدم بلدي 🇱🇧 و مجتمعي بأفضل طريقة و هاي بتكون أكبر إنجاز إلي ❤️ pic.twitter.com/t9bjgqZNIH
View this post on Instagram
A post shared by Nadine njeim-نادين نجيم (@nadinewnjeim)
A post shared by Nadine njeim-نادين نجيم (@nadinewnjeim)