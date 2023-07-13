نورمان أسعد في صورٍ نادرة مع زوجها.. هل تغيّرت ملامحها بسبب عمليات التجميل؟

نورمان أسعد في صورٍ نادرة مع زوجها.. هل تغيّرت ملامحها بسبب عمليات التجميل؟

رغم مرور سنواتٍ طويلة على ابتعادها عن الأضواء، لا يزال إسم الممثلة السوريّة نورمان أسعد يستقطب إهتمام روّاد الإنترنت، ويعتبرها البعض من أجمل الممثلات السوريات.

وعاد إسم نورمان أسعد إلى الواجهة من جديد مع انتشار صورٍ نادرةٍ لبطلة المسلسل الكوميدي الشهير "يوميات جميل وهناء"، وظهرت الأخيرة في اللقطات برفقة زوجها العراقي.

وتفاوتت المعلومات حول تاريخ التقاط هذه الصور، فأشار البعض إلى أنها تعود لفترة بداية زواج نورمان أسعد، واعتبر آخرون أن الصور حديثة لأن صاحبة شخصية "هناء" بدت بملامح مختلفة واتّهمها البعض بإجراء عمليات تجميل.