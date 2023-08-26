لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)

لقطات رومنسية جديدة تجمع معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي... هل عادت الأمور إلى مجاريها بينهما؟ (صور)

بعد انفصالهما منذ أشهر، يبدو أن الأمور قد عادت إلى مجاريها بين الممثل معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي، حيث إنها نشرت مجموعة لقطات رومنسية تجمعهما سوياً.



وشاركت لين فيديو رومنسي جمعها بزوجها الممثل، ظهرت فيه وهي تعطيه قبلة على خده. كما نشرت صورة معه باللونين الأبيض والأسود مع تعليق لرمز قلب باللون الأحمر.





