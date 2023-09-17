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هذه هي الجائزة التي استحقتها الفنانة عبير نعمة بجدارة في الموركس دور! (صورة)

هذه هي الجائزة التي استحقتها الفنانة عبير نعمة بجدارة في الموركس دور! (صورة)



حصلت المطربة اللبنانية عبير نعمة على جائزة " Woman of Worth & موركس التميز الفني" في حفل توزيع جوائز الموركس دور لسنة 2023.



وكانت الفنانة عبير نعمة قد استحقتها بجدارة عن أعمالها الفنية الأخيرة المميزة.



وأبرز هذه الأعمال هي أغنية "بصراحة"، "بعدني بحبك"، "بلا ما نحس".