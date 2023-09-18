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وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
فنّ
2023-09-18 | 09:07
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وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!
انتشر خبر وفاة الممثل المصري أشرف مصيلحي الأحد 17 أيلول، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 49 عاماً.
ويُذكر أن الفنان الراحل كان قد تزوج من المخرجة منال الصيفي ابنة المخرج حسن الصيفي.
وأُقيمت الجنازة في 18 أيلول بمسجد المشير طنطاوي في القاهرة، بحضور عدد من الفنانين المصريين.
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