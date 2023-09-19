الموت يفجع محمد فؤاد

الموت يفجع محمد فؤاد

فجع الفنان المصري محمد فؤاد بوفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد، ولم تذكر العائلة سبب وفاة الراحل.

ونشرت صفحة الفنان محمد فؤاد الخبر الحزين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء في المنشور "إنا لله وإِنا إليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالي، الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد، نسألكم خالص الدعاء".