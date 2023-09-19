انتحار ممثلة تركية شهيرة... طلقة في الرأس أنهت حياتها!



انتحار ممثلة تركية شهيرة... طلقة في الرأس أنهت حياتها

سادت حالة من الصدمة في الوسط الفنّي التركي بعد انتشار خبر انتحار الممثلة التركية الشهيرة ميرفي كيالب بطريقة مأساوية.

وفي التفاصيل، أنهت الممثلة ميرفي حياتها بطلقة ناريّة في رأسها، واستخدمت مسدساً مرخّصاً تعود ملكيته الى والدها، تاركةً جميع محبّيها في حزن شديد.

ولم يعرف سبب انتحار النجمة التركية ولا ما إذا كانت قد ألمحت في السابق إلى أنها تعاني من ضغوط نفسية.

يُذكر أن ميرفي كيالب قد اشتهرت في العديد من الأفلام التركية والمسلسلات، وأبرزها مسألة شرف والمحارب ويوم القيامة الصغير وإليف.