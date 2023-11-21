غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)

غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)

أحيت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب حفلاً غنائياً في قبرص، وتألّقت بفستانٍ فضي برّاق.

وما أن تداول روّاد الانترنت مقتطفات من حفل مايا دياب الجديد وهي تتمايل رقصاً على إيقاع إحدى أغنياتها، حتى طالت الأخيرة انتقادات لاذعة على منصّات التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، كتبت مايا دياب عبر تطبيق X "الى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة؟! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة؟".