غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الاسرائيلي ، كنيسة مار جرجس في يارون جنوب لبنان كانت الهدف ..
الى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة ..
الله…
— Maya Diab (@mayadiab) November 20, 2023
اليوم وللأسف كان الدور على الكنائس فحتى الأماكن المقدسة لم تسلم من ضربات العدو الاسرائيلي ، كنيسة مار جرجس في يارون جنوب لبنان كانت الهدف ..
الى متى سيبقى جنوب لبنان ساحة حرب مفتوحة !! والى متى سيبقى اللبنانيون يهجَّرون من منازلهم قسرًا ليحموا نفسهم من حرب لا تعرف الرحمة ..
الله…