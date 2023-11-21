الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

فنّ
2023-11-21 | 09:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إدانة مغني راب إسباني بتهمة &quot;تهديد&quot; قوات الأمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

أفادت محكمة إسبانية الثلاثاء بأنها دانت مغني الراب الإسباني فالتونيك بتهمة "تهديد" قوات الأمن بعدما كان غادر بلده إلى بلجيكا بعد إدانته في قضية أخرى هي التحريض على الإرهاب.

وكان فالتونيك متهماً بالدعوة خلال حفلة موسيقية عام 2018 إلى "قتل شرطي لعين". وبثت وسائل الإعلام الإسبانية العديد من مقاطع الفيديو التي سُمع فيها وهو يدلي بهذه التصريحات.

وقال ناطق باسم محكمة في إشبيلية (جنوب إسبانيا) لوكالة فرانس برس إن حكماً بالسجن سنتين صدر على خوسيه ميغيل أريناس بلتران المعروف باسم فالتونيك بعد إدانته بتهمة "التهديد بارتكاب جرائم".

وجاءت هذه الإدانة نتيجة اتفاق بين مغني الراب البالغ 29 عاما والنيابة العامة الإسبانية والجمعية الموحدة للحرس المدني (الشرطة) التي رفعت دعوى في هذه القضية.

ولم تعترض النيابة العامة والجمعية على طلب مغني الراب بعدم حبسه. وقال الناطق باسم المحكمة إن القرار الآن يعود إلى القاضي.

وكان القضاء الإسباني أصدر في شباط 2018 حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بتهمة الدفاع عن الإرهاب وإهانة التاج وتوجيه التهديدات في رسائله النصية، وهي واقعات تعود إلى عامي 2012 و2013.

لكنّ مغنّي الراب سعى إلى تجنّب حبسه بالانتقال إلى بلجيكا التي رفضت تسليمه انطلاقاً من أن ليس في بلجيكا ما يعادل التهم التي وجهها إليه القضاء الإسباني.

وتمكّن مغني الراب من العودة إلى إسبانيا في نهاية تشرين الأول الفائت، نظراً إلى أن الحكم الصادر بحقّه انقضى لسقوطه بمرور الزمن، بحسب وكلائه.

إلا أن الأفعال التي دينَ بسببها الثلاثاء لم تسقط بالتقادم.
 

آخر الأخبار

فنّ

مغني

راب

اسبانيا

LBCI التالي
الموت يُفجع نيكول سابا
شاكيرا ستدفع 7,3 ملايين يورو بموجب اتفاق مع القضاء الإسباني... وهذه هي تهمتها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-20

حادثة صادمة.. مغنية راب تواجه اتهامات بالقتل بعد أن أطلقت النار على مدير أعمالها!

LBCI
فنّ
2023-11-18

مغني الراب "باف دادي" وشريكة حياته السابقة كاسي ينهيان نزاعهما القضائي ودّياً

LBCI
فنّ
2023-11-17

أجبرها على تعاطي المخدرات وممارسة الجنس أمام الكاميرا واغتصبها... مغني الراب شون ديدي متهم وهذه هوية ضحيته!

LBCI
فنّ
2023-10-05

مثول المتهم بقتل مغني الراب توباك شاكور أمام محكمة أميركية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
09:03

"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟

LBCI
فنّ
09:00

غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)

LBCI
فنّ
08:55

زوجة نيقولا معوض الأوكرانيّة تحتفل بعيد ميلادها... شاهدوا جمالها (فيديو)

LBCI
فنّ
08:51

بعد أنباء طلاقه... أمير يزبك يظهر مع حسناء جديدة: "كفالة كل العمر كيف ما برم دولابك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:23

دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس

LBCI
أمن وقضاء
11:27

نفّذ بقوة السلاح عملية سلب عامل توصيل طلبيات... وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
منوعات
2023-11-20

طلبت كعكة لعيد ميلاد حفيدتها بقيمة 200 دولار... ما حصلت عليه أغضبها وصدم الجميع! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:51

بعد أنباء طلاقه... أمير يزبك يظهر مع حسناء جديدة: "كفالة كل العمر كيف ما برم دولابك"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:48

وصول جثماني الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع معماري أمام مبنى قناة الميادين

LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها

LBCI
خبر عاجل
05:03

قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:54

استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين

LBCI
أخبار لبنان
05:36

الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:16

غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح

LBCI
منوعات
16:30

خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More