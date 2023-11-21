إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن

أفادت محكمة إسبانية الثلاثاء بأنها دانت مغني الراب الإسباني فالتونيك بتهمة "تهديد" قوات الأمن بعدما كان غادر بلده إلى بلجيكا بعد إدانته في قضية أخرى هي التحريض على الإرهاب.وكان فالتونيك متهماً بالدعوة خلال حفلة موسيقية عام 2018 إلى "قتل شرطي لعين". وبثت وسائل الإعلام الإسبانية العديد من مقاطع الفيديو التي سُمع فيها وهو يدلي بهذه التصريحات.وقال ناطق باسم محكمة في إشبيلية (جنوب إسبانيا) لوكالة فرانس برس إن حكماً بالسجن سنتين صدر على خوسيه ميغيل أريناس بلتران المعروف باسم فالتونيك بعد إدانته بتهمة "التهديد بارتكاب جرائم".وجاءت هذه الإدانة نتيجة اتفاق بين مغني الراب البالغ 29 عاما والنيابة العامة الإسبانية والجمعية الموحدة للحرس المدني (الشرطة) التي رفعت دعوى في هذه القضية.ولم تعترض النيابة العامة والجمعية على طلب مغني الراب بعدم حبسه. وقال الناطق باسم المحكمة إن القرار الآن يعود إلى القاضي.وكان القضاء الإسباني أصدر في شباط 2018 حكماً بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة بتهمة الدفاع عن الإرهاب وإهانة التاج وتوجيه التهديدات في رسائله النصية، وهي واقعات تعود إلى عامي 2012 و2013.لكنّ مغنّي الراب سعى إلى تجنّب حبسه بالانتقال إلى بلجيكا التي رفضت تسليمه انطلاقاً من أن ليس في بلجيكا ما يعادل التهم التي وجهها إليه القضاء الإسباني.وتمكّن مغني الراب من العودة إلى إسبانيا في نهاية تشرين الأول الفائت، نظراً إلى أن الحكم الصادر بحقّه انقضى لسقوطه بمرور الزمن، بحسب وكلائه.إلا أن الأفعال التي دينَ بسببها الثلاثاء لم تسقط بالتقادم.