جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"

يؤدي الممثل البريطاني الحائز جائزة أوسكار جيريمي آيرونز دور الأب فاريا، رفيق الكونت دو مونتي كريستو في السجن، في مسلسل أوروبي مقتبس من رواية ألكسندر دوما الشهيرة التي تحمل اسم هذه الشخصية، تتشارك في إنتاجه مجموعة "فرانس تلفزيون" و"راي" الإيطالية.وأعلنت مجموعة "ميدياوان" السمعية والبصرية الاثنين أن "جيريمي آيرونز يتولى الدور الرئيسي للأب فاريا ويوقع في ثالث تعاون له مع المخرج (الدنماركي) بيلي أوغست" الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عامي 1988 و1992.وذكّرت "ميدياوان" بأن جيريمي آيرونز "طبع تاريخ السينما بأدوار شهيرة" في عدد من الأفلام من أبرزها "ديد رينغرز" (Dead Ringers) و"ذي ميستيري أوف بولو" (The Mystery of Bulow) الذي فاز عنه بأوسكار أفضل ممثل و"ذي هاوس أوف ذي سبيريتس" (The House of the Spirits) و"هاوس أوف غوتشي" (House of Gucci)، "وبدوره الذي استحق الإشادات في المسلسل التفلزيويني +ووشتمِن+".أما الشخصية الرئيسية في "ذي كاونت دي مونتي كريستو" فيجسدها البريطاني سام كلافلين الذي سبق أن برز في أفلام من بينها "بايرتس أوف ذي كاريبيين: أوف سترينجر تايدس" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) ، و"هانغر غايمز" (Hunger Games) و"بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders). ويضم فريق الممثلين أيضاً الفرنسية آنا جيراردو.ويقع هذا المسلسل الأوروبي الذي أُعلن عنه في تشرين الأول في ثماني حلقات مدة كل منها 52 دقيقة، وتتولى إنتاجه مجموعتا "فرانس تلفزيون" الفرنسية العامة و"راي" الإيطالية وشركتا "ميدياوان" وشركتا "بالومار" (إيطاليا) التابعة لمجموعة "ميدياوان" وDEMD Productions (فرنسا).وتتناول رواية "لو كونت دو مونتي كريستو" التي نُشِرَت عام 1844، قصة إدمون دانتيس الذي سُجن ظلماً فانتقم بعد هروبه وأصبح بالغ الثراء بفضل كنز.واقتُبست هذه الرواية سينمائياً وتلفزيونياً مرات عدة. ويؤدي الممثل بيار نينيه أيضاً دور الكوت دو مونتي كريستو في فيلم يتوقع أن يُطرح في نهاية 2024.