الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العالم في لبنان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"
فنّ
2023-11-21 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"
جيريمي آيرونز يؤدي دوراً في مسلسل أوروبي مقتيس من رواية "لو كونت دو مونتي كريستو"
يؤدي الممثل البريطاني الحائز جائزة أوسكار جيريمي آيرونز دور الأب فاريا، رفيق الكونت دو مونتي كريستو في السجن، في مسلسل أوروبي مقتبس من رواية ألكسندر دوما الشهيرة التي تحمل اسم هذه الشخصية، تتشارك في إنتاجه مجموعة "فرانس تلفزيون" و"راي" الإيطالية.
وأعلنت مجموعة "ميدياوان" السمعية والبصرية الاثنين أن "جيريمي آيرونز يتولى الدور الرئيسي للأب فاريا ويوقع في ثالث تعاون له مع المخرج (الدنماركي) بيلي أوغست" الذي فاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عامي 1988 و1992.
وذكّرت "ميدياوان" بأن جيريمي آيرونز "طبع تاريخ السينما بأدوار شهيرة" في عدد من الأفلام من أبرزها "ديد رينغرز" (Dead Ringers) و"ذي ميستيري أوف بولو" (The Mystery of Bulow) الذي فاز عنه بأوسكار أفضل ممثل و"ذي هاوس أوف ذي سبيريتس" (The House of the Spirits) و"هاوس أوف غوتشي" (House of Gucci)، "وبدوره الذي استحق الإشادات في المسلسل التفلزيويني +ووشتمِن+".
أما الشخصية الرئيسية في "ذي كاونت دي مونتي كريستو" فيجسدها البريطاني سام كلافلين الذي سبق أن برز في أفلام من بينها "بايرتس أوف ذي كاريبيين: أوف سترينجر تايدس" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) ، و"هانغر غايمز" (Hunger Games) و"بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders). ويضم فريق الممثلين أيضاً الفرنسية آنا جيراردو.
ويقع هذا المسلسل الأوروبي الذي أُعلن عنه في تشرين الأول في ثماني حلقات مدة كل منها 52 دقيقة، وتتولى إنتاجه مجموعتا "فرانس تلفزيون" الفرنسية العامة و"راي" الإيطالية وشركتا "ميدياوان" وشركتا "بالومار" (إيطاليا) التابعة لمجموعة "ميدياوان" وDEMD Productions (فرنسا).
وتتناول رواية "لو كونت دو مونتي كريستو" التي نُشِرَت عام 1844، قصة إدمون دانتيس الذي سُجن ظلماً فانتقم بعد هروبه وأصبح بالغ الثراء بفضل كنز.
واقتُبست هذه الرواية سينمائياً وتلفزيونياً مرات عدة. ويؤدي الممثل بيار نينيه أيضاً دور الكوت دو مونتي كريستو في فيلم يتوقع أن يُطرح في نهاية 2024.
آخر الأخبار
فنّ
آيرونز
دوراً
مسلسل
أوروبي
مقتيس
رواية
"لو
مونتي
كريستو"
التالي
الموت يُفجع نيكول سابا
شاكيرا ستدفع 7,3 ملايين يورو بموجب اتفاق مع القضاء الإسباني... وهذه هي تهمتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-18
رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة
أخبار دولية
2023-11-18
رئيسة المفوضية الأوروبية تعارض "التهجير القسري" للفلسطينيين في غزة
0
منوعات
2023-11-15
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
منوعات
2023-11-15
فجوات غامضة في شارع مزدحم تثير التساؤلات... مرتبطة بأنفاق تاريخية "مسكونة"؟!
0
أخبار دولية
2023-11-13
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "إنزال المساعدات بالمظلات" إلى غزة
أخبار دولية
2023-11-13
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "إنزال المساعدات بالمظلات" إلى غزة
0
أخبار دولية
2023-11-13
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "إنزال المساعدات بالمظلات" إلى غزة
أخبار دولية
2023-11-13
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ "إنزال المساعدات بالمظلات" إلى غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
0
فنّ
09:33
إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن
فنّ
09:33
إدانة مغني راب إسباني بتهمة "تهديد" قوات الأمن
0
فنّ
09:03
"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟
فنّ
09:03
"لايك" من ديفيد بيكهام للاميتا فرنجية... ما قصّة الصورة الّتي جمعتهما؟
0
فنّ
09:00
غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)
فنّ
09:00
غنّت وتمايلت بفستانٍ برّاق... مايا دياب تتعرّض للانتقادات بعد حفلها في قبرص (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-20
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
فنّ
2023-11-20
زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى
0
منوعات
2023-11-19
كان يجري في الماراثون... حالة نادرة تصيب رجلاً في المناطق الحساسة!
منوعات
2023-11-19
كان يجري في الماراثون... حالة نادرة تصيب رجلاً في المناطق الحساسة!
0
آخر الأخبار
15:15
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
آخر الأخبار
15:15
المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا للإفراج عنها لأسباب إنسانية ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
تقارير نشرة الاخبار
2023-06-29
غضبٌ يعمُ الشوارع الفرنسية بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المغنية ميراي ماتيو تعيد الى الأضواء أجمل أغاني إديت بياف
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
منتخب لبنان يهدر انتصاراً بمتناول اليد في تصفيات كأس العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
منتخب لبنان يهدر انتصاراً بمتناول اليد في تصفيات كأس العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هل تنجح محادثات هوكشتين في إسرائيل لمنع اتساع القتال على الجبهة الشمالية الاسرائيلية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هل تنجح محادثات هوكشتين في إسرائيل لمنع اتساع القتال على الجبهة الشمالية الاسرائيلية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
شهيدان جديدان للصحافة اللبنانية .. وداعاً فرح عمر وربيع المعماري
تقارير نشرة الاخبار
14:06
شهيدان جديدان للصحافة اللبنانية .. وداعاً فرح عمر وربيع المعماري
0
أخبار دولية
14:02
ولي العهد السعودي: ما تشهد غزة من جرائم وحشية يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية
أخبار دولية
14:02
ولي العهد السعودي: ما تشهد غزة من جرائم وحشية يتطلب القيام بجهد جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التحرش والابتزاز الالكتروني خطر يواجهنا... واذا تعرضت له لا تسكت!
تقارير نشرة الاخبار
14:00
التحرش والابتزاز الالكتروني خطر يواجهنا... واذا تعرضت له لا تسكت!
0
أخبار دولية
13:54
هل من معطيات جديدة عن مسار المفاوضات مع حماس؟
أخبار دولية
13:54
هل من معطيات جديدة عن مسار المفاوضات مع حماس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تعلم أن إسرائيل هي مَن بنَت الطابق السفلي تحت مستشفى الشفاء في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
هل تعلم أن إسرائيل هي مَن بنَت الطابق السفلي تحت مستشفى الشفاء في غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حزب الله يشعل شمال الاراضي المحتلة ردا على استشهاد صحافيي الميادين ومدنيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حزب الله يشعل شمال الاراضي المحتلة ردا على استشهاد صحافيي الميادين ومدنيين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
2
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
3
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
4
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
5
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
6
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
7
فنّ
08:48
الموت يُفجع نيكول سابا
فنّ
08:48
الموت يُفجع نيكول سابا
8
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More