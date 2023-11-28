عمرو أديب يُمنح الجنسيّة السعودية... "هذه مسؤولية كبيرة"

عمرو أديب يُمنح الجنسيّة السعودية... "هذه مسؤولية كبيرة"

أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب أن المملكة العربيّة السعوديّة قد منحته جنسيتها قبل فترة، وكشف التفاصيل ضمن برنامجه "الحكاية" عبر شاشة MBC مصر.

وقال عمرو أديب "أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية... هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة".