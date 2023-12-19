يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل

يسرا رفضت مليون دولار أميركي... إليكم التفاصيل

كشفت الممثلة المصريّة يسرا سرّ المليون دولار أميركي الّذي رفضته سابقاً، وذلك في جلسة نقاشية أقيمت على هامش الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وفي التفاصيل، صرّحت يسرا أنها تلقت فرصتين للعمل في فرنسا وكذلك هوليوود، لكنها رفضت العرضين خاصة أن السيناريو لم يعجبها، رغم تلقيها عرضاً بالحصول على مليون دولار وقتها.