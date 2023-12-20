ورد الخال تفتح النار على أسماء كبيرة: غصب عنك موجودة!

ورد الخال تفتح النار على أسماء كبيرة: غصب عنك موجودة!

فتحت الممثلة اللبنانيّة ورد الخال النار على أسماء كبيرة في الوسط الفنّي، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، دوّنت ورد الخال في منشورها الّذي اثار جدلاً "غلطت بالماضي وعطيت قيمة لكتير ناس ما بادلوني بالمثل ومنهن أسامي كبيرة... وقّفناها هالخصلة".

وأردفت ورد الخال قائلةً "بتقدّرني، انو هيدا المينيموم. بتحبني، مش ضروري. بس غصب عنك موجودة ومستمرة".