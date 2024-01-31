"أبو سليم" لا يزال في المستشفى ووضعه مستقر

"أبو سليم" لا يزال في المستشفى ووضعه مستقر

بعد تداول أخبار عن وفاة الممثل القدير صلاح تيزاني، أكدت مصادر موثوقة أن كل ما يشاع عن وفاته هو عار عن الصحة.

وبحسب ما أفادت المصادر، ما زال "أبو سليم" في المستشفى ووضعه مستقر.