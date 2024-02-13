في عيد الحب: مايا نعمة تعلن حملها... هل كشفت جنس المولود؟ (فيديو)

كشفت الفنانة مايا نعمة حملها لجمهورها، في فيديو نشرته في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برفقة زوجها مدرب اللياقة البدنية شربل أبو خاطر.وظهرت مايا نعمة في الفيديو بفستان أحمر، يظهر حملها بشكل واضح، وحملت بيدها علبة حمراء على شكل قلب، لتقوم في نهاية الفيديو بفتحها ويظهر داخلها باللون الزهريّ.ثم حملت جوارب بيضاء صغيرة لمولود جديد وكان عليها تصميم باللون الزهري، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها فتاة.إشارة الى ان الثنائي كان قد تزوج في 5 تشرين الثاني 2019 في نيفادا وتحديدا في ولاية لاس فيغاس الأميركية اذ تم الزواج مدنياً.