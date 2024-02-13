خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

خطيب نادين نسيب نجيم برفقة سعد الحريري.. فكيف علّقت؟ (صورة)

ظهر ناريغ ناربيكيان، خطيب الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم، برفقة الرئيس سعد الحريري بعد وصوله الى بيروت للمشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

بدورها، نشرت نادين نسيب نجيم صورةً لناريغ ناربيكيان مع سعد الحريري عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، وعلّقت بالقول "حمدالله على سلامتك دولة الرئيس".