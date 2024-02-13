تامر حسني عن تجربته في النادي الرياضي: لقيت الوحوش بياكلوا الحديد

تامر حسني عن تجربته في النادي الرياضي: لقيت الوحوش بياكلوا الحديد

لفت النجم المصري تامر حسني الأنظار بتعليقه الطريف على تجربته في النادي الرياضي، وذلك في أحدث منشورٍ له عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، كتب الفنان تامر حسني "الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني وبصراحة كنت تعبان جداً. النهارده قولت لازم انزل أتمرّن روحت الچيم أتمرّن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت عالباب ٥ ثواني ولفيت ورجعت تاني".

وأضاف حسني قائلاً "حسيت انّي لسه تعبان بس مصلحه طلعت بصورة لطيفة، يومين كده ان شاء الله وانزل تاني. نهاركم جميل وكلّه خير عليكم".