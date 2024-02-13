تامر حسني عن تجربته في النادي الرياضي: لقيت الوحوش بياكلوا الحديد

الفتره اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الاغاني و بصراحه كنت تعبان جداً ،،
النهارده قولت لازم انزل اتمرن روحت الچيم اتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت عالباب ٥ ثواني و لفيت و رجعت تاني 😀حسيت اني لسه تعبان بس مصلحه طلعت بصوره لطيفه 😀 يومين كده ان شاء الله وانزل تاني… pic.twitter.com/7RaXqVCn9y
— Tamer Hosny (@tamerhosny) February 11, 2024
الفتره اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الاغاني و بصراحه كنت تعبان جداً ،،
النهارده قولت لازم انزل اتمرن روحت الچيم اتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت عالباب ٥ ثواني و لفيت و رجعت تاني 😀حسيت اني لسه تعبان بس مصلحه طلعت بصوره لطيفه 😀 يومين كده ان شاء الله وانزل تاني… pic.twitter.com/7RaXqVCn9y