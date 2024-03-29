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"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)

فنّ
2024-03-29 | 06:30
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&quot;ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة&quot;... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)
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"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)

"ما حدا بينسى المقاطعة والحياد خيانة"... محمد عطية يتحدّث عن غزة ورأيه بتصرفات نادين نسيب نجيم ومعتز عزايزة (فيديو)

حلّ الفنان المصري محمد عطية ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن غزة ورأيه بخلع الحجاب والمشاهد الجريئة في المسلسلات الرمضانية وغيرها من المواضيع.
 
في البداية، اعتبر الفنان محمد عطية ان حياته قد تغيّرت بعد أحداث غزة، وخصّص صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي للقضية الفلسطينية، مُشدّداً على أهمية مقاطعة المنتجات الغربية والعالمية الداعمة لإسرائيل.
 
وعن حادثة الممثلة نادين نسيب نجيم بتناول البرغر من سلسلة مطاعم شهيرة عبر الستوري ثم الإعتذار عنها، قال محمد عطية "ما من أحد يمكنه أن ينسى واجبه بمقاطعة هذه المنتجات، لأن كل ما يحصل حوالينا يذكرنا بمجازر غزة، ولكن الأمر يتعلّق بأولويات الأشخاص".
 
كما أكّد أن حياد بعض النجوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي في القضية الفلسطينية هو "خيانة". وأعلن محمد عطية أنّه خسر عقد عمل مهم جداً بسبب دعمه لفلسطين وغزة، ورفض توجيه اللوم للصحافي معتز عزايزة بعدما خلع سترة الصحافة وغادر غزة.
 
بالمقابل، أجاب محمد عطية على العديد من الأسئلة في "قبل وبعد بودكاست"، فما رأيه بخلع أمل حجازي للحجاب؟ وما علاقة مشاهدي الأفلام الإباحية بالمتنمّرين على منصّات التواصل الاجتماعي؟ ومن هو النجم الأوّل في مصر: عمرو دياب أو تامر حسني؟ وما هو أفشل عمل قدّمه بعد ستار أكاديمي؟ الإجابة في هذا الفيديو.
 

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معتز عزايزة

قبل وبعد

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دومينيك ابو حنا

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