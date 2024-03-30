ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

خلال حلوله ضيفاً على برنامج Big time Podcast مع الإعلامي المصري عمرو أديب، تحدّث المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز.

وفي التفاصيل، صرّح ايلي صعب: "التقيت بالسيدة فيروز منذ سنة تقريباً. هي إنسانة لا تتكرّر ولا تشبه أحداً بطريقتها واستقبالها وضحكتها، وما زالت بنفس الروح والضحكة ولديها روح شبابية كصبية عمرها 20 سنة".

وأضاف المصمم ايلي صعب: "استطاعت فيروز أن تشرح للعالم أن البساطة هي طريق النجاح... وهي ترتدي من تصاميمي منذ حوالي 30 سنة".