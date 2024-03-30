الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

فنّ
2024-03-30 | 06:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

ايلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز: لا تشبه أحداً ولا تتكرّر

خلال حلوله ضيفاً على برنامج Big time Podcast مع الإعلامي المصري عمرو أديب، تحدّث المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عن لقائه بالسيدة فيروز.
 
وفي التفاصيل، صرّح ايلي صعب: "التقيت بالسيدة فيروز منذ سنة تقريباً. هي إنسانة لا تتكرّر ولا تشبه أحداً بطريقتها واستقبالها وضحكتها، وما زالت بنفس الروح والضحكة ولديها روح شبابية كصبية عمرها 20 سنة".
 
وأضاف المصمم ايلي صعب: "استطاعت فيروز أن تشرح للعالم أن البساطة هي طريق النجاح... وهي ترتدي من تصاميمي منذ حوالي 30 سنة".

آخر الأخبار

فنّ

ايلي صعب

فيروز

LBCI التالي
سيرين عبد النور تحضّر معمول العيد... وأجواء طريفة بالفيديو
"كاوبوي كارتر" يبصر النور... ألبوم بيونسيه مستوحى من تجربة مرّت بها الأخيرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-06

مئوية الـ LAU... فيروز والأخوان الرحباني وفلسطين

LBCI
اخبار البرامج
2024-02-16

معلومات تُكشف للمرة الأولى... ما علاقة السيدة فيروز بتسمية نجل الفنان الراحل جوزف ناصيف؟

LBCI
فنّ
2024-02-03

الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:19

رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
07:07

"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)

LBCI
فنّ
07:02

هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بإطلالتها الرمضانيّة.. والجمهور يغازلها بكلامٍ معسول (صور)

LBCI
فنّ
06:45

سيرين عبد النور تحضّر معمول العيد... وأجواء طريفة بالفيديو

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-29

طقس مستقر والحرارة فوق المعدلات الموسمية

LBCI
منوعات
2024-01-26

انفصلت عن شريكها لكنها لا تزال تعيش معه... هل من مبرر؟!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-29

الإصابات بالسرطان قبل الخمسين كالأميرة كايت ظاهرة آخذة في الاتساع

LBCI
أخبار دولية
2023-08-03

الولايات المتحدة تأمر بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

حمية من الضنية: الدولة جاءت لتحتضن هذه المنطقة

LBCI
أخبار دولية
07:16

من شفا عَمرو..تظاهرات متضامنة مع غزّة

LBCI
أخبار لبنان
04:05

الراعي: المجلس النيابي يحرم عمدا ومن دون مبرر قانوني دولة لبنان من رئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

6 ضحايا لحزب الله في حلب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

صورةٌ ومبنى وبعض الأضواء... معرض في بيروت يأخذنا في رحلةٍ عبر الزمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

مسيحيو فلسطين محرومون من أداء صلاة الجمعة العظيمة في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ايران الى سوق السلاح الدولي من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

تزويج الأطفال في لبنان جريمة لا يزال البلد ساكتا عنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

رغم الحرب... اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعيد تشغيل مضخات الوزاني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
06:29

بيان لـ"اليونيفل" بعد اصابة 3 عسكريين تابعين لها..

LBCI
امن وقضاء
04:59

مسيرة اسرائيلية تستهدف دورية للمراقبين الدوليين في وادي قطمون

LBCI
امن وقضاء
05:29

أدرعي: الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي سيارة تابعة لليونيفل في رميش

LBCI
منوعات
15:40

ظنّت أنها حامل... ما كان بانتظار هذه الأم الثلاثينية كان مأساويا!

LBCI
خبر عاجل
03:45

الراعي: يجب أن لا يتحول جنوبنا من أرض وشعب إلى ورقة يستبيحها البعض على مذبح قضايا الاخرين وفي قواميس حروب الاخرين فجنوب لبنان بل كل لبنان هو لكل اللبنانيين الذين يقررون سويا مستقبل وطنهم وسلامه وأمنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:54

6 ضحايا لحزب الله في حلب...

LBCI
منوعات
16:00

ما اكتشفه خلال تجوله على أحد الشواطئ في إنكلترا مرعب... مخلوق غريب بأسنان حادة ظهر أمامه وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
أخبار دولية
16:44

البابا فرنسيس يلغي مشاركته في مراسم درب الصليب في اللحظة الأخيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More