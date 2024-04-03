الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
موظف سابق لدى كانييه ويست يلاحقه قضائيا... وهذه هي التهمة التي وجهها ضده!
فنّ
2024-04-03 | 13:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
موظف سابق لدى كانييه ويست يلاحقه قضائيا... وهذه هي التهمة التي وجهها ضده!
رُفعت الثلاثاء في كاليفورنيا دعوى قضائية ضد مغني الراب المثير للجدل كانييه ويست، تتّهمه بأنّه صرخ مراراً في وجه موظفين من أصحاب البشرة السوداء وأشاد بأدولف هتلر واصفاً اياه بأنه "مبتكر".
وبات الفنان الذي يملك مجموعة الأحذية الرياضية ييزي Yeezy منبوذا في مجال الترفيه منذ أن أدلى بتصريحات معادية للسامية في العام 2022 وأظهر تعاطفه مع الديكتاتور النازي.
وذكر المدّعي أنّ المغني الذي يقول إنه يعاني من اضطراب ثنائي القطب، أكد لتلاميذ مدارس أنه يتعرض للاضطهاد من اليهود.
وقد رفع الدعوى تريفور فيليبس، وهو أميركي من أصل أفريقي عمل لعام تقريباً في "ييزي" وأكاديمية دوندا التي أسسها ويست.
وأشار الموظف السابق الذي بدأ العمل لدى ويست في نهاية عام 2022، إلى أنه "لم ير ولا مرة ويست يصرخ ويوبخ شخصا أبيض البشرة"، على ما جاء في الدعوى التي أضافت "لكن في مناسبات كثيرة جداً، رأى ويست يصرخ في وجه أشخاص سود أو واجه شخصياً تصرفات مماثلة من الفنان".
وذكر فيليبس أنّ مغني الراب أطلق مرات عدة عبارات معادية للسامية أمام موظفيه، مؤكّداً أنّ "اليهود يريدون إسقاطه" أو أن "اليهود يسرقون كل أمواله".
وكانت ماركات كثيرة من بينها "أديداس" و"غاب" و"بالسنياغا" أنهت شراكاتها مع ويست، بسبب تصريحات سابقة له معادية للسامية.
ولفتت الدعوى إلى أنّ المغني المعروف أيضا باسم "يي"، أشاد بهتلر خلال عشاء في أحد المطاعم الفاخرة في لوس أنجليس.
وذكر فيليبس في الدعوى أن ويست طلب من طفلين في أكاديمية دوندا أن يحلقا شعرهما وهددهما بحبسهما داخل أقفاص.
وتابعت الدعوى "قال ويست للموظفين إنّ أحداً منهم لا يجب أن يكون بديناً وإلا فسيطرده".
ويطلب فيليبس بتعويض قدره 35 ألف دولار، ويرغب في إيصال رسالة واضحة من خلال الدعوى.
وقال وكيل الدفاع عنه كارني شيغيريا "نأمل أن (...) يفهم ويست أن رسائله التي نعتبر أنها تدعو إلى التمييز ومعاداة السامية وحب هتلر، لا مكان لها في العالم".
آخر الأخبار
فنّ
كانييه
يلاحقه
قضائيا...
التهمة
وجهها
التالي
نجوم يطالبون بحماية ابتكاراتهم الفنية من الذكاء الاصطناعي... وهذه التفاصيل
بعد إخفاء ابنتها عن العلن... باريس هيلتون تخرج عن صمتها: "تبدو كوالدتها تماما" (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
بعد الانفصال قد يصل الأشخاص لحد الجنون... وهذه الحالات الصحية التي قد تصيبهم وفق علماء النفس!
0
منوعات
2024-03-25
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-03-25
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
0
أخبار دولية
2024-03-11
اسرائيل تعدّل نسخة الأغنية التي تسعى للمشاركة بها في مسابقة الـeurovision
أخبار دولية
2024-03-11
اسرائيل تعدّل نسخة الأغنية التي تسعى للمشاركة بها في مسابقة الـeurovision
0
منوعات
2024-03-11
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
منوعات
2024-03-11
موسيقية سابقة تكشف: "تعرضت للاعتداء الجنسي ليلة عيد ميلادي... خدرني واحتجزني" وهذه التفاصيل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:05
المسلسلات والبرامج الرمضانية في المغرب.. انتقادات مزمنة وآفاق جديدة
فنّ
09:05
المسلسلات والبرامج الرمضانية في المغرب.. انتقادات مزمنة وآفاق جديدة
0
فنّ
07:14
بعد سنة تاريخية لها في 2023... تايلور سويفت تدخل نادي أصحاب المليارات!
فنّ
07:14
بعد سنة تاريخية لها في 2023... تايلور سويفت تدخل نادي أصحاب المليارات!
0
فنّ
07:06
"خلص أنا تعبت"... غنى غندور تفتح قلبها في "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا
فنّ
07:06
"خلص أنا تعبت"... غنى غندور تفتح قلبها في "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا
0
فنّ
06:29
محمد رمضان يفقد أعصابه على المسرح... انفعال وصراخ على مدير الفندق (فيديو)
فنّ
06:29
محمد رمضان يفقد أعصابه على المسرح... انفعال وصراخ على مدير الفندق (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:57
مؤسس ورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت الموظفين في غزة "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى"
أخبار دولية
13:57
مؤسس ورلد سنترال كيتشن: إسرائيل استهدفت الموظفين في غزة "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-18
ملكةُ جمالِ لبنان تغادر للمشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم
0
امن وقضاء
2023-07-09
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
امن وقضاء
2023-07-09
نزاع بشري بقاعصفرين...أبعد من "القرنة"
0
اخبار البرامج
2024-02-25
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
اخبار البرامج
2024-02-25
تصريحات قوية للممثل جورج خباز عن الزواج وكواليس مسلسل "النار بالنار"... وهذا ما يجمعه بالممثلة كاريس بشار!
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
0
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة لممثلة منظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة لممثلة منظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
يوم القدس جمع ساحات المحور... والرسائل بالجملة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 3-4-2024
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 3-4-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة
خبر عاجل
06:24
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على أوتوستراد البربارة باتجاه بيروت بسبب انقلاب صهريج وتسرب مادة المازوت والعمل جار للمعالجة
2
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
3
خبر عاجل
05:00
الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"
خبر عاجل
05:00
الجيش الإسرائيلي يدّعي أنّ الانفجار الذي وقع السبت الماضي وأسفر عن إصابة عدد من قوات "اليونيفيل" في الجنوب ناجم عن عبوة ناسفة زرعها "حزب الله"
4
آخر الأخبار
09:36
بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999
آخر الأخبار
09:36
بسبب عطل طرأ على أوجيرو شاركوا في برنامج "أكرم من مين" مع وسام حنا من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 81683110 - 81612339 - 03873999
5
أخبار لبنان
07:24
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر
أخبار لبنان
07:24
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الفطر
6
حال الطقس
02:37
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
حال الطقس
02:37
طقس مستقرّ يسيطر على لبنان...والأمطار في طريقها الينا
7
موضة وجمال
08:15
ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟
موضة وجمال
08:15
ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟
8
فنّ
06:23
نادين الراسي تنهار بالبكاء بين أحضان ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور (فيديو)
فنّ
06:23
نادين الراسي تنهار بالبكاء بين أحضان ماجدة الرومي في عزاء والدة سيرين عبد النور (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More