حسام حبيب يزور الطبيب النفسي... لن تصدّقوا السبب!

حسام حبيب يزور الطبيب النفسي... لن تصدّقوا السبب!

أثار الفنان المصري حسام حبيب جدلا واسعا بتصريحاته الأخيرة بعد اعترافه بأنه زار الطبيب النفسي كي يشعر أنّه الضحية.

وفي التفاصيل، صرّح حسام حبيب أنّه كان يعاني من عدد ساعات نوم طويلة ما جعله يشكّ بأنّه مصاب بالإكتئاب.

وأوضح حبيب أنّه قصد الطبيب النفسي ليس بهدف تلقي العلاج، وإنّما لرغبته بأن يكون الضحية. وأضاف "كنت دائماً بحسّ أني أذكى من الدكتور، وببقى رايح مش عشان أتعالج بل عشان أحس بإحساس الضحية".