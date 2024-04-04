الوجه الآخر لمنى واصف: خسرت أحلامي بسبب زوجي!

الوجه الآخر لمنى واصف: خسرت أحلامي بسبب زوجي!

حلّت الممثلة السوريّة القديرة منى واصف ضيفةً على برنامج "Big Time بودكاست" مع الإعلامي المصري عمرو أديب.

وكشفت الممثلة منى واصف للمرّة الأولى أن زوجها تدخّل في بعض أعمالها الفنية، وقالت بشفافية "زوجي منعني من التمثيل، وأخرجني من مقر عمله بسبب عبد الحليم حافظ، وأنا خسرت أحلامي بسبب زوجي".

وتابعت "شعرت أنّي إمّا أن أترك التمثيل أو أستمر فيه، وبعد سنة لم أقدر على تشغيل التلفزيون لكي أشاهد زملائي على الشاشة بينما أنا بالبيت".