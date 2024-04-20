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دينا الشربيني مع أنس بوخش... هل خطف قلبها وارتبطا عاطفياً؟

فنّ
2024-04-20 | 04:53
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دينا الشربيني مع أنس بوخش... هل خطف قلبها وارتبطا عاطفياً؟
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دينا الشربيني مع أنس بوخش... هل خطف قلبها وارتبطا عاطفياً؟

دينا الشربيني مع أنس بوخش... هل خطف قلبها وارتبطا عاطفياً؟

لا يزال الجمهور في رحلة بحث عن هوية الرجل الّذي نجح بخطف قلب الممثلة المصريّة دينا الشربيني بعد انفصالها الشهير عن الهضبة عمرو دياب، بخاصةٍ بعدما أعلنت عن سعادتها بارتباطها مجدداً.
 
لكن المفاجأة كانت بظهور الإعلامي أنس بوخش برفقة دينا الشربيني في حفل افتتاح فيلمها، وهو الأمر الّذي أثار الشكوك حول ارتباطهما، فهل تصدق توقعات روّاد الانترنت ويكون أنس هو من خطف قلب دينا؟
 

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