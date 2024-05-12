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قيس الشيخ نجيب في أوّل تعليق له بعد وفاة والدته... هذا ما قاله!

قيس الشيخ نجيب في أوّل تعليق له بعد وفاة والدته... هذا ما قاله!

وجّه الممثل السوري قيس الشيخ نجيب رسالة شكر لجمهوره ولجميع الأشخاص الذين قدّموا واجب العزاء بوفاة والدته خديجة العبد. وكتب الشيخ نجيب عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "شكراً من القلب لكل من واسانا برحيل والدتي الحبيبة سواء بالحضور الشخصي أو بالرسائل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عزاؤكم ومواساتكم كان لهما الأثر الكبير في تخفيف ألمنا؛ جزاكم الله كل خير". وأعلن الشيخ نجيب عن وفاة والدته في شهر نيسان الفائت في منشور عبر حسابه على انستغرام كتب فيه: " الله معك يا أمي يا حنونة يا ست الكل سلميلي على بابا". المصدر pic.twitter.com/0FwJmO6qv9 — Qays sheikh najib (@QaysNajib) May 12, 2024