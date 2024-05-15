هل تزوّجت سارة أبي كنعان سرّاً؟

هل تزوّجت سارة أبي كنعان سرّاً؟

لا يزال الغموض يحيط بحقيقة زواج الممثلة اللبنانيّة سارة ابي كنعان سرّاً من خطيبها الممثل وسام فارس.

وفي التفاصيل، انتشرت في الأيام الفائتة معلومات غير مؤكّدة مفادها أن سارة ابي كنعان ووسام فارس قد تزوّجا مدنياً خلال تواجدهما في أبو ظبي بالإمارات العربيّة المتحدة.

وسرعان ما بدأت المواقع الإلكترونيّة بتداول عناوين مثل "سارة ووسام في حفل زفاف مدني رائع أُقيم في أبو ظبي".

بالمقابل لم يعلّق الثنائي الشهير حتى الآن لتأكيد هذا الخبر أو نفيه، واستبعد آخرون المعلومات المُتداولة متسائلين "لماذا قد يتزوّجا سرّاً بعدما أعلنا عن اقتراب موعد زفافها رسمياً قبل أسابيع؟".