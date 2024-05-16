"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!

أثارت الممثلة السوريّة سوسن ميخائيل جدلاً واسعاً بين صفوف روّاد الإنترنت، بعد تصريحاتها الأخيرة بأنها مضطرة على الظهور في بثٍ مباشر عبر تطبيق تيك توك لجني المال.

وفي التفاصيل، قالت سوسن ميخائيل "أضطر أحياناً أن أقول: كبّسوا كبّسوا... أنا بفتح لايف على تيك توك لأنني مجبورة. الشغل كتير قليل وأنا بدّي عيش. أنا عم بستغلّ حالي كسوسن ميخائيل، مش مبسوطة بهالمكان بس مجبورة للأسف" وانهارت من بعدها بالبكاء.