"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة

"رحل الأخ رفيق الدرب"... أحلام تنعى طوني صوايا بحرقة

نعت الفنانة الإماراتية أحلام مصفف الشعر طوني صوايا بعبارات مؤثرة حيث نشرت صورة له عبر حسابها على منصة انستغرام وكتبت: "رحل الأخ رفيق الدرب الصديق الطيب الخلوق المبتسم، اوجعني الخبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، رحمة الله عليك".



ويُذكر أن تعاونات عدة جمعت أحلام بالراحل إذ كانت على تنسيق دائم مع طوني صوايا سواء في حفلاتها أو كليبات أغانيها أو البرامج التي شاركت فيها.