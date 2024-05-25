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فيلم "أنورا" للمخرج الأميركي شون بيكر يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

فنّ
2024-05-25 | 14:25
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فيلم &quot;أنورا&quot; للمخرج الأميركي شون بيكر يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي
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فيلم "أنورا" للمخرج الأميركي شون بيكر يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي

فاز المخرج الاميركي شون بيكر، بجائزة السعفة الذهبية عن فيلم "Anora"، خلال حفل ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77.
 
وفيلم Anora وهو فيلم رومانسي يروي قصة عاطفية ملتهبة بين راقصة غامضة، ميكي ماديسون، وابن ثري من أسرة روسية، مارك إيدلشتين. 

ويعتبر بيكر أول مخرج أميركي يحصد هذه الجائزة منذ فوز تيرينس ماليك بفيلم "شجرة الحياة" عام 2011. و"أنورا" هو الفيلم الثالث لبيكر الذي يعرض في مهرجان كان، بعد "مشروع فلوريدا" و"ريد روكيت".
 
وتفوق الفيلم على 21 فيلما آخر في قائمة المسابقة، بما في ذلك أفلام لمخرجين معروفين مثل فرانسيس فورد كوبولا وديفيد كروننبرج. 

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