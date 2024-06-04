ريم الشريف تعرّضت للسرقة... والمفاجأة بما احتوته حقيبتها!

ريم الشريف تعرّضت للسرقة... والمفاجأة بما احتوته حقيبتها!

كشفت الفنانة اللبنانيّة ريم الشريف عن تعرّضها للسرقة أثناء تواجدها في أوروبا، وسردت التفاصيل عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، دوّنت ريم الشريف "حادثة سيئة حقاً حدثت معي الليلة الماضية في لشبونة. لقد سُرقت حقيبة يد LV الخاصة بي من السيارة وبها 3 ساعات باهظة الثمن ومجوهرات ونقود وجهاز USB الّذي يحتوي على كل الموسيقى الخاصة بي".