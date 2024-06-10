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o
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باميلا الكيك: أنا سمكة الزبالة
فنّ
2024-06-10 | 03:05
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باميلا الكيك: أنا سمكة الزبالة
باميلا الكيك: أنا سمكة الزبالة
في كلّ مرّة تطلّ فيها بحوارٍ تلفزيوني، تنجح الممثلة اللبنانيّة باميلا الكيك باستقطاب الأنظار نحو تصريحاتها غير التقليديّة والّتي يعتبرها البعض صادمة ومثيرة للجدل.
وتفاعل ناشطون على منصّات التواصل الاجتماعي مع تصريحات الممثلة باميلا الكيك الأخيرة أثناء حلولها ضيفةً على برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد".
وفي التفاصيل قالت باميلا الكيك إنّها تريد تنظيف الوسط الفني، وأضافت "أنا سمكة الزبالة يللي بتنضّف، أنا جايي نضّف المجال بس إكبر ويصير عمري 2500 سنة".
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