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الجزء الرابع من "باد بويز" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية
فنّ
2024-06-10 | 07:20
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الجزء الرابع من "باد بويز" يتصدر إيرادات شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تصدّر الجزء الرابع من فيلم "باد بويز" من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.
وحقق "باد يويز: رايد أور داي" Bad Boys: Ride or Die إيرادات بلغت 56 مليون دولار.
وقال المحلل المتخصص في القطاع ديفيد غروس من شركة "فرانشايز إنترتاينمنت ريسرتش": "إنّها انطلاقة ممتازة للجزء الرابع من سلسلة أفلام الكوميديا والحركة".
وبعد حوالى 30 عاماً على عرض الجزء الأوّل من "باد بويز"، يتولى ويل سميث ومارتن لورانس من جديد دوري عنصرين في شرطة ميامي، مع سعيهما هذه المرة لإثبات براءة رئيسهما السابق.
وسيجد الصديقان نفسيهما مطاردين من الشرطة.
وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم "ذي غارفيلد موفي" The Garfield Movie محققاً عائدات قدرها عشرة ملايين دولار. وهذا العمل مقتبس عن المغامرات الفكاهية للقط الشهير غارفيلد المحب لللازانيا، وهو من بطولة كريس برات وإنتاج شركة "سوني".
وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم "إف" If الخيالي الذي يتناول قصة فتاة تبلغ 12 عاما تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، مع ثمانية ملايين دولار.
وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم "ذي ووتشرز" The Watchers الذي حقق سبعة ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه. وتولّت إخراج هذا العمل إيشانا شيامالان.
ويتناول الفيلم قصة امرأة تؤدي دورها داكوتا فانينغ، تضيع في الغابة لتجد نفسها في منزل منعزل، ثم تصبح تحت أنظار "مراقبين".
وجاء فيلم الخيال العلمي "كيندوم أوف ذي بلانيت أوف ذي إيبس" Kingdom of the Planet of the Apes في المرتبة الخامسة محققاً 5,4 ملايين دولار، وإجمالي إيرادات بلغت 150 مليون دولار في خامس أسبوع له.
وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية:
6. "فوريوسا" (4,2 ملايين دولار)
7. "ذي فال غاي" (2,7 مليون دولار)
8. "ذي سترينجر: تشابتر 1" (1,8 مليون دولار)
9. "هايكيو: ذي دامبستر باتل" (820 ألف دولار)
10. "إن ايه فايلنت نيتشر" (640 ألف دولار)
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