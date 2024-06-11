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السرّ قد كُشف... إعلاميّة شهيرة مُصابة بمرض السرطان

فنّ
2024-06-11 | 04:14
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السرّ قد كُشف... إعلاميّة شهيرة مُصابة بمرض السرطان
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السرّ قد كُشف... إعلاميّة شهيرة مُصابة بمرض السرطان

السرّ قد كُشف... إعلاميّة شهيرة مُصابة بمرض السرطان

كُشف سرّ إصابة الإعلاميّة المصريّة الشهيرة لميس الحديدي بمرض السرطان، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "منا وفينا" عبر قناة "المشهد".
 
وفي التفاصيل، سُئلت الإعلاميّة لميس الحديدي عن سبب إخفاء مرضها عن عائلتها، فردّت متسائلةً "ليه بتجيبي السيرة دي؟! مش لازم الناس تعرف. ده من 10 سنوات، وده وجع يخصّني وحدي وأخاف الناس تقول بتتاجر بحاجة".
 
وأضافت لميس الحديدي قائلةً "أنا خبّيت المرض على ابني لحدّ ما كبر، ولمّا بيجيلك السرطان بتستخبّي، وعندي ازرار جوايا بدوس على أي حاجة عايزة أنساها، يعني لو حد ضايقني بعد سنة ممكن أسامحه".

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فنّ

لميس الحديدي

مرض السرطان

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